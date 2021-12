SIGUE EL CONFLICTO. La relación entre Melissa Klug y Samahara Lobatón vuelve a ser tensa luego que Youna retomara su romance con la hija de la ‘Blanca de Chucuito’. Así se dejó ver en el programa ‘América Hoy’.

Melissa Klug volvió a reaparecer en pantallas para hablar de su núcleo familiar, en el que no está incluido Youna, actual pareja de Samahara. Esta vez, la empresaria hizo de lado al papá de su nieta, pero aseguró que no existe problemas con él.

“Van creciendo y es parte de su vida el aprender y el equivocarse, ellas son las que deciden con su vida. Ellas sabrán cómo manejarlo. Todos hemos pasado por eso, nadie le ha hecho caso a su mamá, esa etapa la tienen que vivir y aprender, no lo puedes evitar. Yo quiero que ellas sean felices, con las personas que estén y que se respeten”, resaltó.

MELISSA KLUG NO CONSIDERA A YOUNA COMO SU FAMILIA

En esa línea, aclaró quiénes conforman su familia y claramente no mencionó a Youna, pues según dijo, él es parte de la familia nuclear de Samahara.

“Mi familia es mi abuela, mi madre, mis hijos, mi nieta y Jesús, ellos son parte de mi familia. Es la familia de Samahara, no es que yo tenga una rivalidad con él, lo puedo ver en un evento y no habrá una falta de respeto”, remarcó.

Al ser consultada si Youna irá a la cena navideña, Melissa Klug aclaró que Samahara Lobatón sí está invitada, sin embargo, aclaró que no es el momento para que la pareja de su hija asistiera a su vivienda.

“Simplemente el año pasado ella lo pasó con su familia, ahora se están mudando y lo pasarán en familia. Acá el detalle es que yo la mencioné porque nosotros tenemos una abuelita de 95 años y cenamos a las 7. Ella está invitada a la cena. (Sobre Youna) No creo que sería ahorita ese momento, es algo que lo conversaré con ella en privado, no es que me moleste o que lo odie”, precisó Melissa Klug.