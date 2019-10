Melissa Klug a Isabel Acevedo por ampay a Christian Domínguez con Pamela Franco: "El ‘karma’ llega tarde o temprano"

Melissa Klug dijo que el ‘karma’ llega tarde o temprano, al saber del ‘ampay’ que le hicieron a Christian Domínguez con Pamela Franco.



En tus redes sociales le dejaste un mensaje a Karla Tarazona, por lo sucedido con el padre de su hijo...

Sí, porque Dios tarda pero nunca olvida.



Karla vivió momentos duros cuando Christian inició una relación con Isabel Acevedo.

Mira, ninguna mujer puede ser feliz con las lágrimas de otra. El ‘karma’ llega tarde o temprano.



‘MUERE EN SU LEY’

Por su parte, Carlos Cacho comentó que no le sorprende que Christian Domínguez haya negado el ‘ampay’, donde se besa con Pamela Franco, porque ‘él muere en su ley’.



“No es ninguna novedad (el ‘ampay’). Es una conducta repetitiva de una persona que todos conocemos”, sostuvo el presentador de televisión, que este sábado estará en la final de ‘El artista del año’.



¿Te refieres a lo ‘tramposo’?

Esa no es ninguna novedad.



¿No te sorprende?

¿El descaro o qué? Bueno, atentamente el ‘karma’. Pero Domínguez ya está bien viejo para que lo estemos disculpando o analizando. Él muere en su ley. ‘Chabelita’ sabía dónde se metía y la verdad, no creo que haya sido la primera vez. Varias (infidelidades) le debe haber pasado por alto.



Pero niega el ‘ampay’ con Pamela, dice que no hubo beso...

Él tiene que defenderse, ya bastante curtidos estamos de ese tema.



Karla y Vania Bludau se juntaron como ‘hermanitas’ en ‘El valor de la verdad’...

Faltan varias ahí, al menos un par en esa novela turca.