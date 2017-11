El bailarín Ítalo Valcárcel, pareja de Melissa Klug, aseguró entre risas que no es ‘pisado’ y que solo es ‘joda’ de la producción de ‘Reyes del show’ que le pongan el huaino ‘Pisao, te llaman pisao’. Esto sucedió después de que Ítalo se negara a ‘practicar’ los besos que se daría con Leslie Shaw, su pareja en la pista de baile.

“Todo lo vincularon por el reto, que era beso o cachetada. Esto es parte del show, quería hacerlo lo más profesional posible”, dijo Ítalo, actual saliente de Melissa Klug.

“¿Pisado yo? No, olvídate”, agregó. Sin embargo, durante el programa en vivo, el bailarín indicó que, además de celosa, Melissa Klug es imponente y hasta lo hizo dormir en el piso. "No me ha hecho dormir en el sofá, sino en el piso... pero dice que entiende mi trabajo, ja, ja”, expresó.

GRITÓ GOL DE ‘FOQUITA’

En otro momento, Ítalo reveló que gritó a todo pulmón el gol de Jefferson Farfán. “Obviamente, grité a todo pulmón, como lo hizo el Perú entero. Fíjate que después de 36 años vamos al Mundial. Ni siquiera había nacido”, sostuvo.

Manifestó que no tendría ningún problema si Melissa Klug llama o escribe a la ‘Foquita’ para felicitarlo. “No me molestaría si lo hace, ellos son padres de dos hijos”, respondió.

“Estaba segurísimo de que Jefferson iba a meter un gol, pues jugaba de mediapunta y él es un hombre de gol”, finalizó el actual saliente de Melissa Klug.

