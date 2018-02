Melissa Klug asegura que Ítalo Valcárcel nunca la engañó [VIDEO]

Melissa Klug aseguró, luego de comentar que ya no salía con Ítalo Valcárcel porque le habría sido infiel, que el bailarín no la engañó y que tiene una conversación pendiente con él.



“Sé que no hay ‘ampay’, se han especulado muchas cosas y aún no me he sentado a hablar con él, pero sé que no me sacó la vuelta”, dijo Mellisa Klug en ‘Amor de verano’.



La ‘chalaca’ también contó que Ítalo la fue a saludar por su cumpleaños y le llevó rosas. Además, el último domingo estuvieron en una discoteca barranquina al lado de Evelyn Vela y los ‘bombones’ Erick Sabater y ‘Coto’ Hernández.



“Yo tenía algo bonito con él, y no quería exponerlo por mi experiencia pasada. No era para pasar el rato, todo lo hacíamos como pareja, es un buen chico, había amor”, detalló Melissa Klug.



Anoche, luego que Diego Chávarri dijo en ‘En boca de todos’ Ítalo le habría sido infiel en más de una oportunidad a Melissa, ambos fueron presentados en ‘Esto es guerra’.



Aunque no cruzaron palabra, solo se saludaron y luego compitieron para saber en qué equipo iban a estar. Diego volvió a elegir a las ‘cobras’ e Ítalo debutó como uno de los ‘leones’.

