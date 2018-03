Melissa Klug le pide a Ítalo Valcárcel que "no se pique" por coqueteo con el 'Pato' Parodi [VIDEO y FOTOS]

Melissa Klug aseguró que su pareja, el ‘guerrero’ Ítalo Valcárcel, no tendría por qué molestarse por el ‘coqueteo’ que tuvo con Patricio Parodi, pues ‘los ojos están hechos para ver’.



“Si a Ítalo le toca halagar a una chica y se la ponen al frente, lo tendrá que decir. No le va a decir: ‘No te diré que eres simpática porque Melissa se puede molestar’", dijo Melissa Klug.



"Si la chica es guapa, tiene ojos bonitos, sonrisa y un cuerpo bonito, se lo tiene que decir. Los ojos se han hecho para ver, pero no para tocar”, agregó Melissa Klug sobre su relación con Ítalo Valcárcel. (J.V.)



Melissa Klug en Combate