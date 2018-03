Melissa Klug dice que Ítalo Valcárcel es maduro y que "por eso son el complemento perfecto" [VIDEO]

A un año y medio de relación, la chalaca Melissa Klug aseguró que su pareja Ítalo Valcárcel es un hombre maduro y por eso son el complemento perfecto. Además, aclaró que detrás de cámaras es una mujer cariñosa y detallista.



Cuando iniciaron su relación, muchos creían que no duraría más de un verano...

La relación está durando porque la cuidamos. No la hemos expuesto. No hemos querido hablar del tema. Él no ha facturado con lo nuestro.



¿La diferencia de edad es un problema?

Para nada. Al contrario, él es más maduro que yo.



A veces los jóvenes son inmaduros...

En este caso, te puedo asegurar que él es una persona súper madura, mucho más que yo.



¿Quién lleva los pantalones en la relación?

Los dos somos acuario. Él tiene su carácter, pero yo tengo el carácter más jodido, ja, ja.



Melissa Klug en EEG

¿Es pisado?

Para nada. Cada uno tiene su espacio. Él puede salir con sus amigos y yo con las mías. No hay problemas.



¿Han pensado en dar un paso más importante?

No. Todo está muy bien así. Ni matrimonio, ni hijos por ahora. No hay forma, no está en nuestros planes.



¿Eres cariñosa?

Soy súper cariñosa, soy atenta, detallista.



Cambiando de tema, ¿te incomodó el encuentro con Diego Chávarri, tu expareja?

No, para nada. Es que a Diego me lo puedo encontrar acá o en cualquier lugar. No tengo problemas con eso.

Se puso medio coqueto...

Diego es así. Todas las personas que lo conocen saben que él es así. Él es coqueto, juguetón, siempre hablando en doble sentido, es chistoso. Es su forma de ser.



¿Ítalo no se puso celoso?

No, nada que ver.



Este miércoles debutas como conductora, ¿verdad?

Sí, estaré junto a Karla Tarazona, Sully Sáenz y Joselito en ‘Trapitos al aire’, que va por Willax TV, a las 7 de la noche.