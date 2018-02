Melissa Klug prefiere estar lejos de Ítalo Valcárcel [VIDEO]

Melissa Klug prefiere seguir distanciada de Ítalo Valcárcel, pues todavía le incomoda que se haya especulado que le fue infiel durante el viaje que hizo a Moquegua.



“Conociendo cómo es mi carácter, es mejor darme un tiempo para ver qué pasa más adelante. Hubo más cosas, muchas especulaciones, me llegaron cosas al correo, al Instagram y aún no tengo una explicación, así que mejor es mantenerme alejada”, precisó Melissa Klug.



Por otro lado, negó que le incomode que Diego Chávarri esté coqueteando con Rosángela Espinoza.



“Él está en sus cosas, es un chico soltero, así que puede estar con ella y con la mujer que desee. Rosángela me cae bien, pero me cae mucho más porque tenemos en común a una persona a quien ‘amamos’ con todo el corazón”, mencionó Melissa Klug, en alusión a la ‘Reina del totó’

