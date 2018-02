Melissa Klug: Ítalo Valcárcel está harto de que se especule con que infiel [FOTOS]

Ítalo Valcárcel está harto de que se especule con que le fue infiel a Melissa Klug. En ese sentido dijo que cree que hay personas malintencionadas y oportunistas que buscan aprovecharse de la situación.



“Lo que me molesta es que haya gente mala que quiera aprovecharse del momento... no hice nada incorrecto, no tiene sentido que me cuide porque soy una persona transparente, con valores. La chica con la que aparezco en la foto es mi prima”, indicó Ítalo Valcárcel.



Por su parte, Samahara Lobatón, hija de Melissa Klug, dijo que respeta la decisión de su madre de poner punto a final su relación con el bailarín.



“Es que no se ve bien que lo vinculen con otras chicas, pero me llevo bien con él ( Ítalo Valcárcel), al igual que con Diego”, precisó.