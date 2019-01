Melissa Klug sobre Ivana Yturbe: "Tiene muchos temas emocionales, a veces anda muy depresiva"

Melissa Klug aseguró que la modelo Ivana Yturbe, relacionada sentimentalmente con Jefferson Farfán, ya ‘come con sus propias manos’.



¿Te enteraste de que Ivana viajó a Madrid, cerca a donde está Jefferson?

Si ella se fue de viaje, si están o no, es un tema del triángulo amoroso al que yo no pertenezco.



Dijiste que Ivana tenía unas ‘mañas’ que no te gustaban...

No sé si son mañas o no, pero no me gustaba la amistad que tenía con mi hija Samahara.



En redes sociales aseguran que todavía estás celosa...

Olvídate. Mi relación con Jefferson Farfán terminó hace cuatro años y yo estoy en una etapa muy linda de mi vida. Tiene derecho de rehacer su vida con quien quiera. Yo no le tengo que elegir a las parejas.



¿Por qué no te gustó que tu hija tuviera una amistad con Ivana?

Lo que pasa es que Ivana, como todos saben, es una chica que tiene muchos temas emocionales, a veces anda muy depresiva. Además, vive sola, tiene más experiencia en el mundo de la farándula, de los chicos reality.



¿Consideras que Ivana es liberal?

Lo que pasa es que ha vivido mucho tiempo sola, es independiente a corta edad. Ella trabaja y come con sus propias manos. Trabaja y hace lo que literalmente le dé la gana.



‘SON FELICES’

​

Por otro lado, Evelyn Vela felicitó a la parejita.



“El amor crece cuando la pareja está junta, y el viaje de Ivana hará que su amor crezca. Por eso, todos los que los conocemos estamos contentos por ellos, son jóvenes y tienen que disfrutar la vida”, dijo la ‘Reina del sur’.



Además, comentó que conoce a Ivana Yturbe.



“Conversé con Ivana y está muy feliz con su relación, ya no sale a fiestas, es una mujer muy segura. Y Jefferson es un caballero, amable y la tratará como una reina en Europa”, añadió Evelyn.