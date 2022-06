Melissa Klug sobre Jazmín Pinedo: “La matriarca es Magaly, tiene años haciendo periodismo”

Melissa Klug se animó a dar su opinión sobre la pelea mediática de Jazmín Pinedo con Magaly Medina, tras la entrevista al padre de sus hijos, Jefferson Farfán. La chalaca sacó cara por la ‘urraca’ y dijo que ‘es la matriarca del periodismo’.

Recordemos que Jazmín Pinedo dijo que ‘era amiga de Jefferson Farfán desde hace muchos años’, y acusó a Magaly Medina de ser ‘retrograda, racista y hasta mentirosa’.

Al respecto, Melissa Klug indicó que Magaly Medina es quien tiene años haciendo periodismo, en medio de este enfrentamiento mediático que ha dividido a la farándula peruana.

“La verdad que en esos pleitos no me meto, no sé qué tal lo entrevistó, porque vi por partes la entrevista... no soy periodista para saber cómo debes interrogarlo, pero acá, para mí la matriarca es Magaly, tiene años haciendo periodismo ”, dijo Melissa Klug a Trome.

Jazmín Pinedo le responde a Magaly Medina 1

JAZMÍN RESPONDE CON TODO

Jazmín Pinedo sorprendió a más de uno al unas unos minutos del programa ‘Más espectáculos’ luego de que Magaly Medina la criticara duramente por su entrevista a Jefferson Farfán, en la que la comparó con un regalo y le dijo ‘que se quite el lazo’.

Más información: Magaly dice que Jazmín Pinedo parecía ‘un regalo’ en entrevista a Farfán: “Quítate el lazo”

Magaly Medina dijo que Jazmín Pinedo creía que estaba en una cita romántica en la entrevista a la Foquita, para luego mencionar que le daba vergüenza su comportamiento. “A mí me avergüenza, una mujer tan joven no se valora. Vio a Farfán y dijo ‘Este hombre es mío”, puntualizó la Urraca.

Al respecto, Jazmín Pinedo se pronunció durante varios minutos y calificó a Magaly Medina como una persona ‘huachafa’, ‘machista’ y hasta pidió ayuda a instituciones para que frenen sus comentarios ‘racistas’.