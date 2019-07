Melissa Klug sobre los 340 mil dólares que le exige Jefferson Farfán: "Está más metido en farándula que en deportes"

Melissa Klug lamentó que el padre de sus hijos, Jefferson Farfán, esté pidiendo más de un millón de soles por romper el acuerdo de confidencialidad que pactaron en el 2016. Según la popular ‘Blanca de Chucuito’, nunca ofendió ni difamó al delantero de la selección peruana.

Se dice que Jefferson te pidió 340 mil dólares por romper el acuerdo de confidencialidad que tienen ustedes...

​Es una pena porque soy la madre de sus hijos. A mí siempre me van a preguntar y yo siempre voy a responder. No creo que lo haya ofendido, no lo he difamado, ni he hablado mal de él. Solamente he tocado un tema que es del día. Lamentablemente, en estos momentos, el padre de mis hijos está más metido en farándula que en el área de deportes, entonces me toca opinar como cualquier persona.

¿Qué te parecería si en la película se narra el romance con Yahaira Plasencia?

No sé si a él le gustaría que salga esa etapa tan bochornosa y fea que pasó en su relación. Todos lo vieron y es algo que no se puede ocultar.

Se dice que Jefferson y Yahaira han retomado su relación, ¿qué te parece?

Yo no sé si ellos están juntos. A mí me gustaría que tenga a su lado una mujer a quien pueda lucir y llevar de la mano con orgullo. Él ya está en una etapa madura para saber qué persona quiere tener a su lado.

¿Cómo es la comunicación entre Jefferson y sus hijos?

Tengo entendido que Jefferson está en reposo absoluto, ha pasado por una operación delicada; por tal motivo, yo también he hecho una pausa. Ya que mis hijos están de vacaciones, me encantaría que compartiera más tiempo con sus niños.

Se especula que está en España con Yahaira...

Yo no sé si está con Yahaira. Me parecería extraño que estuviera con ella porque él se encuentra en un momento en el que necesita descanso. Me sorprendería saber que está con la señorita y que invierte en pasajes y en viajes con ella y no con sus hijos. Como madre sí me molestaría, porque mis hijos ya están de vacaciones.

(F. López)