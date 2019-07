"Melissa Klug y Jefferson Farfán deberían hablar y solucionar sus diferencias", dijo Evelyn Vela. 

Evelyn Vela aconsejó a Melissa Klug que converse con Jefferson Farfán y limen asperezas, luego de enterarse de su enfrentamiento legal.



“Me parece mal que Jefferson Farfán y Melissa Klug estén peleando, los niños (su hijos) ya están grandes. Ella llora de impotencia, Melissa no es mala persona, si dice que (Jefferson) no ve a sus hijos es porque de repente es verdad”, dijo la ‘Reina del sur’.



¿Crees que deberían limar asperezas?

Sí, deberían hablar y solucionar sus diferencias.



La mamá de Jefferson, doña Charo, también dijo que la demandaría...

Prefiero no meterme porque es todo un tema. Pero la señora Charo es una gran mujer, sacó adelante a su hijo sin ayuda de nadie.



¿Qué opinión tienes de ‘Foquita’?

Hemos tenido diferencias en el pasado, pero le tengo un gran aprecio, no es una mala persona. Siempre recordaré que él fue el primero que me llamó cuando mi hija falleció.



¿Te has comunicado con Melissa?

Perdimos comunicación.



¿Te gustaría retomar la amistad que tenían?

En algún momento quizá, ella tiene mi número. Pero hay gente mala a su alrededor, que juegan a los mensajitos y le dan mal los mensajes. Ella sabe quiénes son.



(Deyanira Bautista)