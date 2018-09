Melissa Klug y Jefferson Farfán siempre han dicho que, después del enfrentamiento público que tuvieron hace años cuando terminó su romance, mejoraron su relación por el bienestar de sus hijos Jeremy y Adriano.

Hace unos meses, Melissa Klug y Jefferson Farfán visitaron el colegio de su engreído Jeremy para festejarle, juntos, su cumpleaños rodeados de sus compañeros de clase. En fotografías difundidas, ambos parecían estar tranquilos compartiendo el feliz momento.

Ahora, Melissa Klug y Jefferson Farfán hicieron muy feliz a su hijo Adriano. A través de su cuenta Instagram, el hijo mayor de la expareja compartió el lindo momento que sus padres le regalaron juntos.

Resulta que Adriano Farfán había compartido una fotografía suya en Instagram. Lo que le llamó la atención al hijo de Melissa Klug y Jefferson Farfán es que ambos de sus padres le dieron 'Me Gusta' cuando la imagen había sido tomada para darle ánimos a su padre cuando Perú jugó amistoso.

"Cuando tu papá y tu mamá te dan like al mismo tiempo", escribió Adriano Farfán en su cuenta Instagram. Además, agregó unos emoticones de carcajada en el mensaje. Lo cierto es que esta no es la primera vez que ambos padres le dan un 'Me Gusta' a sus hijos.

Sin embargo, sí es la primera vez que uno de los hijos de Melissa Klug y Jefferson Farfán se muestra sorprendido con el gesto de sus padres. Adriano Farfán y su hermano Jeremy suelen publicar fotos y videos junto a sus padres.