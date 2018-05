Melissa Klug sobre Jefferson Farfán: 'Voy a gritar todos los goles que haga en Rusia 2018' [FOTOS]

A un día de que la selección nacional se despida de su hinchada en un partido amistoso con Escocia y emprenda viaje a Rusia, Melissa Klug confía en gritar más de un gol de su expareja Jefferson Farfán , a quien elogió por el alto nivel que lucirá en el Mundial.



“Jefferson (Farfán) es uno de los mayores de la selección, pero se encuentra en un alto nivel y la va a romper en el Mundial. ¿Si pongo todas mis ‘balas’ en él? Pues sí, será una de las mejores cartas de Perú en el ataque”, precisó Melissa Klug .



¿Gritarás sus goles?

Por supuesto que los voy a gritar, y todo el Perú lo hará.



¿Cuál es tu opinión sobre la situación de Paolo, quien no jugaría en el Mundial?

Es una pena, porque me enteré de que todos los capitanes habían firmado un documento para que pueda jugar, pero fue en vano. Es una lástima que no juegue, pues es una pieza clave para la selección. Es una gran pena para todo el país, para su familia y para él, porque se perderá el Mundial.



¿Crees que el tema de Paolo desanima un poco a la selección?

No, al contrario, creo que los va a reforzar, porque los goles y clasificación se los van a dedicar a él (Paolo).



Jefferson Farfán debe estar muy apenado por su amigo Paolo...

Claro. Ellos son compadres, son amigos desde niños, imagínate el cariño que le tiene.



Como madre, ¿brindas tu respaldo a doña Peta?

Sí. Como madre, es una impotencia, ira, cólera, porque prácticamente le están cortando las piernas a su hijo.

