Melissa Klug sobre Jefferson Farfán: "Hoy las cosas están mejor" [ENTREVISTA] 

Melissa Klug dijo que la relación con Jefferson Farfán está mejor y que, por sus hijos, estarán unidos por siempre, por eso estuvieron juntos en el cumpleaños de Jeremy.



“Mi hijito celebró sus 6 años y le hicimos una reunión en el colegio porque era día de semana, pero me lo voy a llevar a Disney, se ha portado bien el enano. Claro, tenía que estar ( Jefferson Farfán ), todos los niños se mostraron emocionados. Él (su hijo) quería que su temática sea del Mundial, es hincha de su papá, pero también se muere por Paolo, la pasó bien”, contó Melissa.



¿Ítalo (Valcárcel) te acompañó?

​

No, es una reunión que corresponde a los padres. En la noche, que le canté el ‘Happy Birthday’ en ‘Trapitos al aire’, sí estuvo Ítalo, mi abuela, mis hijas, toda mi familia.



¿Te llevas bien con Farfán?

​

Somos padres y ese vínculo no se va a perder ni romper por nada del mundo. Hoy las cosas están mejor, no es que nos juntemos para tomar un café o hablar de la vida, fue por el cumpleaños de mi hijo. Hay cordialidad, no estoy pendiente de sus cosas ni le pregunto cómo le va en el amor o qué hace; él tampoco me interroga, nuestros temas están relacionados con nuestros hijos.



LOBATÓN



Por otro lado, la chalaca se pronunció sobre la denuncia que Vanessa López le interpuso a Abel Lobatón, padre de sus hijas, por manutención.



“La verdad, no sé cuántos hijos tiene. Antes de mis hijas, sé que tenía un niño. También lo denuncié por pensión de alimentos, hoy cumple cuando puede. Lo cierto es que desde que nacieron mis hijas, fui y soy padre y madre para ellas. Me apena lo que pasa la señora”, expresó

