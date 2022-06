Melissa Klug se pronunció sobre la polémica que se generó entre Jazmín Pinedo y Magaly Medina, luego que la ‘Chinita’ entrevistó al padre de sus hijos, Jefferson Farfán, donde la cargó y le confesó que estaba soltero y hace dos años que no había besado a nadie.

Melissa, hace unos días entrevistaron al papá de tus niños y mostró su enorme casa...

Sí, vi por partes (la entrevista) y está bien, todo lo que él ha logrado ha sido con su esfuerzo y gracias al don que Dios le regaló, por el cual puede darse esos gustos y lo felicito. Sus hijos están orgullosos de él.

También le contó a Jazmín que a los 13 años dio su primer beso...

¡Ah! Entonces ya sé de dónde salió que mi hijo (Adriano) sea tan amiguero.

(Fotos: Allengino Quintana, Lenin Tadeo, Jesús Saucedo y Alan Ramírez / @gec)

Contó que lleva dos años sin darse un beso...

Bueno, yo no sé, hace siete años estamos separados y no sé nada.

Pero ya tiene más tiempo acá...

Sí, como dos años y creo que se va a quedar acá o quizás se vaya.

¿Y que se case?

Que se case, que forme su familia. Es una persona que merece ser feliz, a pesar de las cosas que le han pasado, merece que se enamoren de su esencia, de lo que es como persona.

La entrevista causó una guerra entre Magaly y Jazmín, pues aseguró que la ‘china’ fue con el ‘lazo’, pero argumentó que es amiga de Jefferson hace tiempo.

Hace dos años creo que dijo, porque en el tiempo que yo estuve con él nunca la he visto en mi vida. La verdad que en esos pleitos no me meto, no sé qué tal lo entrevistó, porque vi por partes la entrevista... no soy periodista para saber cómo debes interrogarlo, pero acá, para mí la matriarca es Magaly, tiene años haciendo periodismo.

