Melissa Klug: "Jefferson Farfán merece una mujer como Yahaira Plasencia"

Melissa Klug se pronunció sobre el ampay del papá de sus hijos, Jefferson Farfán, y su actual pareja Yahaira Plasencia en Cuba. La chalaca afirmó que el integrante de la selección peruana no se despidió de sus hijos.

Melissa, ¿sabes que ‘ampayaron’ a Farfán y Yahaira en Cuba?

No sé nada de él y sus hijos tampoco. No se despidió de ellos (sus niños), solo sé que hace unos días el mayor me dijo que estaba de viaje haciendo terapia. El ‘ampay’ parece que es la terapia, ja, ja, ja.

Pero debe estar muy enamorado...

Sí, debe estar, para perdonar todo sí que lo está... pero él merece una mujer como ella en todo el sentido.



En tanto, el ampay de Jefferson Farfán y Yahaira Plasencia fue presentado por Magaly Medina en su programa 'Magaly TV, La Firme', gracias a un video que un seguidor le envió.

Jefferson Farfán también aprovechó esta visita a Cuba para acudir a uno de los mejores médicos especialistas en terapia físicas para tratar una lesión.