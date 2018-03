¿Melissa Klug celosa por saludo de Jefferson Farfán a Rebeca Escribens? [VIDEO y FOTOS]

Melissa Klug reveló que tuvo una discusión con Ítalo Valcárcel porque no le gustó que grabe la secuencia ‘En la camita’ de ‘Trapitos al aire’ con el ‘combatiente’ Bruno Agostini.



¿Ítalo te dijo algo por la secuencia que hiciste con Bruno?

Se puso celoso, es obvio. Es parte de mi trabajo, tampoco voy a decir que no, es show y entretenimiento. Yo entendía cuando él estaba en ‘El gran show’ y hacían de todo, dentro de su baile. Ahora también está en un reality, entiendo su trabajo y él tiene que entender el mío. Si no estamos de acuerdo, empezarán los problemas.



Me imagino que se molestó porque en la secuencia hablaron de las poses íntimas...

Sí, pero era parte del show y me lo habían marcado en la pauta. Ítalo es celoso, lo normal, como todos los seres humanos.



¿Se arreglaron o están distanciados?

Hubo una pequeña diferencia y no llegamos a terminar de conversar. Obviamente que hubo una molestia por su parte y lo entiendo, porque también he pasado por lo mismo. Esperaré que pasen los días y se apague su incendio.



Para que Ítalo se quede tranquilo… ¿podrías asegurar que solo tienes ojos para él?

Él sabe que mis ojos son solo para él, pero los ojos se han hecho para ver lo bueno que hay, para ver el producto que se maneja y la mercadería ja, ja, ja.



¿Ya tienes fecha para tu viaje a Rusia?

Aún no.



Jefferson Farfán le envió un saludo a Rebeca Escribens, ¿qué te parece?

¡Ay!, a mí no, mentira ja, ja, ja… Tampoco espero un saludo de él. (L. Gamarra)

