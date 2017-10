¿Melissa Klug quiere volver con Jefferson Farfán? [VIDEO]

Melissa Klug se pronunció sobre la fotografía que compartió su amiga, ‘Canchita’ Centeno, donde la abraza y luce la camiseta con el ‘10’ de Jefferson Farfán.



“Muy aparte de que ella sea hincha de Jefferson Farfán, el abrazo fue sincero. ‘Canchita’ estuvo en Estados Unidos y recién la vi. Obviamente se generó polémica porque era la camiseta de Jefferson, pero no tengo la culpa de que sea su hincha. No tenía puesta la camiseta ni la estaba besando, solo estaba abrazando a ‘Canchita’”, mencionó Melissa Klug.



‘Canchita’ sabía que ese abrazo era con segunda y que daría mucho que hablar...

Todo el Perú sabe que es una actriz cómica, así que todo lo que haga, será por chacota.



Muchas personas comentaron la publicación y decían: ‘Es el mes de los milagros, que Jefferson vuelva con Melissa’...

No hay forma. Ya estamos separados hace dos años, mantenemos un respeto y cariño especial porque tenemos dos hijos, pero volver... eso no pasa por mi cabeza ni por la de él, te lo aseguro.



Entonces, ¿tomas con humor los comentarios?

Claro. Siempre las personas quieren que reine la familia y que el hogar se vuelva a juntar, pero ya tomamos caminos diferentes y estamos muy bien así.



Evelyn Vela ya regresa a Lima...

Ya viene la ‘loca’, qué miedo. Que tiemble el Perú. Es una noticia que me ha emocionado bastante, ahora podrá abrazar a sus hijos.



¿Le estás organizando una sorpresa o bienvenida?

La mayor sorpresa se la darán sus hijos.



Mañana es la final de ‘El gran show’. ¿Pensaste llegar como finalista?

Si antes no me la creía, ahora menos. Sé que no voy a quedar entre los tres finalistas, pero me iré feliz.



Por otro lado, Melissa se refirió a la ‘patada’ que Yahaira le lanzó a Rosángela.

“Esa misma patada fue la que le dieron a ella, ja, ja, ja (cuando Farfán rompió la relación que tenía con la salsera)”, sostuvo.

Melissa Klug en El Gran Show junto a sus hijas