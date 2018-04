Melissa Klug saca pecho por Jefferson Farfán y deja a todos sorprendidos [FOTOS]

Melissa Klug elogió al padre de sus hijos, el futbolista Jefferson Farfán , quien ha llegado a anotar 24 goles con la Blanquirroja y se encuentra entre los tres máximos goleadores de la selección peruana.



Jefferson anotó el tercer gol ante Islandia. ¿Gritaste su gol?

Sí, pero mis hijos lo gritaron y lo vivieron más. Jefferson está en un nivel muy bueno, hay que hablar lo que es.

Ha anotado 24 goles con la Blanquirroja y lo están comparando con Teodoro ‘Lolo’ Fernández y Teófilo Cubillas...

Así es. Es lo que he estado escuchando, está en un gran nivel y lo está demostrando en la cancha.

¿Lo has felicitado?

No he tenido la oportunidad, pero en cualquier momento se dará. Cuando tengamos que hablar, lo voy a felicitar, porque hay cordialidad entre ambos y eso no lo quitará nadie. Tenemos comunicación porque tenemos dos hijos.

Hace unos días comentaste que habías tenido una discusión con Ítalo Valcárcel, por participar en una secuencia en la cama con Bruno Agostini... ¿Ya están bien?

Sí. Todo está bien, ya entendió que es parte de mi trabajo, así que ‘chamba’ es ‘chamba’. Tengo que trabajar y ganarme los frejoles

