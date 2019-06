Melissa Klug sobre Jefferson Farfán y Yahaira Plasencia: "¿Crees que es justo para sus hijos?"

Melissa Klug expresó que la vida sentimental de Jefferson Farfán no le interesa, pero reconoció que le molesta que sus hijos ‘sufran’ las consecuencias de sus actos al quedar sin seguridad, porque el personal que los cuida realiza otras diligencias, como la ‘mudanza’ de Yahaira Plasencia.



“No es mi intención hablar sobre la vida sentimental del señor, lo que sí puedo decir es que hay un compromiso con mis hijos y como lo he repetido mil veces, somos personas públicas y todos pueden ver en las redes sociales lo que hace (Farfán) y no hace exponiéndose. Me molestó saber que la seguridad de mis hijos, que debe estar al 100 % a su disposición, esté haciendo cosas que no tienen nada que ver, o sea, el que se está excediendo y pasando los límites es él... Si la señorita quiere hacer mudanza, que utilice sus propios medios y que respete la seguridad de mis hijos”, dijo.



A Farfán lo están destruyendo en redes sociales porque habría vuelto con Yahaira.

Sí vi, es una lástima porque sus hijos lo siguen y leen, ¿crees que esto es justo para ellos?



Como se sabe, se especula que la ‘Foquita’ le habría regalado a la salsera un lujoso departamento valorizado en 350 mil dólares en la exclusiva zona de El Golf de los Incas.



Además, esta versión cobró mayor peso porque los programas ‘Magaly TeVe, la firme’ y ‘Válgame Dios’ presentaron informes sobre los proveedores que Yahaira contrató para que acudan a amoblar el departamento con juegos de sala valorizados en 8 mil soles, colchones comprados en el Jockey Plaza y adornos adquiridos en una tienda de Conquistadores.



IVANA LE DA SU BENDICIÓN

A su vez, Ivana Yturbe dijo que todos merecen ser felices, al conocerse que Jefferson Farfán y Yahaira Plasencia habrían retomado su relación.



“Creo que todos merecemos ser felices y si lo son, que lo griten a los cuatro vientos y que no les importe lo que diga la gente”, afirmó la ‘guerrera’, quien añadió que los ‘regalos’ son ‘lindos detalles’ en la pareja.



“Cada uno tiene derecho a hacer con su plata lo que quiera. Si yo quiero regalarle un llavero a mi productor, lo hago, no tiene nada de malo. Uno no tiene que opinar si le regaló un papel, un departamento, cualquier detalle, cuando uno tiene pareja, es lindo”, indicó.