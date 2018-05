Melissa Klug: Jefferson Farfán está mejor desde que terminó con Yahaira Plasencia [VIDEO y FOTOS]

’Melissa Klug dijo que el padre de sus hijos, Jefferson Farfán, ha demostrado que es un gran jugador y que desde que rompió su relación con Yahaira Plasencia ‘subió como la espuma’.



“Jefferson le ha dado una gran alegría a su equipo (Lokomotiv), porque después de 14 años han campeonado... la fiesta creo que hasta ahorita dura, me siento muy orgullosa porque es el padre de mis hijos”, dijo la chalaca en ‘Trapitos al aire’ y contó que el más feliz con el campeonato de la ‘Foquita’ es su hijo Adriano.

“Mis hijos están felices. Adriano publicó una foto con él, se siente orgulloso de su padre y le puso ‘mi campeón siempre vas a ser’”, señaló.



De otro lado, afirmó que era obvio que desde que Jefferson Farfán terminó su relación con Yahaira Plasencia su carrera futbolística ha ido en ascenso.



“No puedo opinar mucho sobre la relación que tuvo, pero eso es obvio y todo el Perú lo sabe que a raíz de la separación que tuvo, él subió como la espuma, eso es más que evidente... Es un gran jugador y todos estamos muy orgullosos de ti”, detalló Melissa Klug.



Como se recuerda, hace unos días Yahaira declaró que estaba feliz por Jefferson, ya que pasa por uno de los mejores momentos de su carrera y no lo había felicitado porque no tienen comunicación.

Video: Gol de tiro libre de Jefferson Farfán