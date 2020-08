REVELADOR. Melissa Klug no puede ocultar más su cercanía con el futbolista de Universitario Jesús Barco, 13 años menor que ella, luego que hace un mes Magaly Medina la ampayara.

Una fotografía difundida por el programa de la Urraca los muestra muy cariñosos. En la imagen, la ‘blanca de Chucuito’ está recostada sobre el hombro del pelotero en una postura muy amorosa.

Según la conductora de televisión, la fotografía sería de un día después del ampay del pasado 27 de julio, donde se ve a Barco manejando la camioneta de una de las hijas de la chalaca, con quienes también tiene fotos en redes sociales.

Melissa Klug y Jesús Barco se lucen muy amorosos en inédita foto filtrada | ATV

“Hay confianza, sí hay muchísima, me van a seguir viendo con él”, dijo en aquella oportunidad Melissa Klug sin atreverse a confirmar su presunto romance.

“Una mujer puede enamorarse de un hombre mayor como de un hombre menor, eso de las edades hoy en día, ese pensamiento machista es un poco a la antigua”, agregó para el programa de Magaly Medina sobre las felicitaciones de Lucía de la Cruz, quien le dio la bienvenida al ‘club de las chiboleras'.

Melissa Klug y Jesús Barco

Finalmente, al ser consultada sobre la polémica foto, la chalaca se mostró incómoda y dijo que no tenía nada que declarar al respecto. “Así esté apoyada en su pecho, así esté abrazada, así esté abrazándolo por atrás, por adelante, no sé, no tengo nada qué hablar”, indicó al programa de la Urraca.