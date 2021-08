Melissa Klug sobre Jesús Barco: “Me conquistó su forma de ser, su esencia y sus valores”

Melissa Klug rompe su silencio en una picante entrevista con Luis ‘Cuto’ Guadalupe para su debut en Trome. La chalaca dio detalles de su romance con el futbolista Jesús Barco en la primera edición de ‘La fe de Cuto’.

En una divertida entrevista, Melissa Klug contó que ‘cuida bastante’ su relación con Jesús Barco, a pesar de que los dos son personajes públicos y se encuentran expuestos a los comentarios de sus seguidores.

“Trato de cuidar bastante mi relación, igual es público, no se puede ocultar. Además, me gusta compartir mi felicidad con la persona que me siguen”, dijo la chalaca en entrevista con ‘La fe de Cuto’.

Por otro lado, Melissa Klug confesó que Jesús Barco la conquistó con su forma de ser y que para ella es muy importante los valores y esencia de una persona.

“Con ninguna de las dos cosas, ni con flores ni chocolates, eso vino después. Primero con su forma de ser, la esencia, los valores”, agregó.