Melissa Klug vive momentos bonitos al lado del futbolista Jesús Barco y con el nacimiento de su nieta Xianna, admite que le gustaría tener una bebé. Reconoció que antes era celosa; pero ya no, pues los años le enseñaron a no vivir relaciones tóxicas.

Melissa, se te ve rejuvenecida, te brillan los ojos de amor...

Estoy en la etapa más linda... de mi edad, ja, ja, ja. Sí, estoy feliz, contenta. Gracias a Dios todos en mi familia están con salud que es lo más importante en estos tiempos.

¿Se cruzaron muchas cosas por tu mente al enfermar de Covid?

Sí, los primeros ocho días, que son los más fatales y los pasé mal con el asma, pensaba en mis hijos, si estarían bien, porque siempre he sido y soy mamá gallina. Siempre les he dicho que pase lo que me pase, tienen que estar juntos.

Has dicho que tu nieta Xianna te despertó nuevamente el instinto maternal, ¿de verdad te gustaría tener otro hijo?

Sí, me gustaría tener una bebé, una mujercita.

¿Más nietos?

No depende de mí, la decisión es de mis hijas, ellas ya son mayores de edad. Están estudiando y trabajan con sus redes sociales, ya no las voy a cuidar porque cada decisión que tomen, si son madres ya no es solo pensar en ellas sino en su hijo, y no sé si puedan tener esa responsabilidad ahora, pero es su decisión.

¿Y los varoncitos?

Adriano tiene 13, en cinco años ya será mayor de edad, tendrá su enamorada y me quedaré con Jeremy que tiene 9 años.

¿Tus hijos son muy celosos?

No son celosos, yo soy muy celosa, no con mis hijas, sí con los varones.

¿Adrianito te ha dicho alguna vez: Mami, me gusta tal chica y se te han parado las ‘antenas’?

Sí, claro, pero felizmente todo ha quedo ahí, en el gusto... ¡Gracias a Dios!





Melissa Klug manifestó que en su vida cotidiana, no es celosa. (Fotos: José Rojas)

MELISSA KLUG AFIRMA: “DE POR SÍ, NO SOY CELOSA”

¿Con Jesús eres celosa?

Si me da motivos, sí, pero si no, normal. De por sí, en mi vida cotidiana no soy celosa.

¿No le marcas el territorio?

No, ¿para qué?, ¿a esta edad? Ya no. Creo que el hombre si te quiere engañar, te engaña. No es que tengas que marcar territorio siendo una FBI, una agente de la CIA, no creo que tengas que estar todo el tiempo fijándote qué es lo que hace porque al final tanto el hombre como la mujer si te quiere engañar, te engaña.

En la farándula algunas personas hasta GPS le han puesto a sus parejas...

Antes yo era así, pero ya los años te enseñan.

La experiencia te va curtiendo...

Sí, para qué tener una relación tóxica si puedes llevar una vida tranquila durmiendo en paz, recostándote sobre tu almohada sin tener que pensar dónde estará, qué estará haciendo, con quién... ¡Ay no! Eso es horrible.

Esa etapa en tu vida hizo que te deprimieras mucho...

Es que como empecé a tener una vida muy joven, el no tener experiencia en eso, obviamente me hizo cometer varios errores no solamente a mí, sino también a la persona con que estaba en ese momento. Creo que cuando van pasando los años y vas viviendo cada experiencia, te vas reforzando y eso te hace madurar y pensar que si no funciona es mejor soltar, pero hay muchas personas que se aferran al hecho de no poder estar solas o de no romper una familia y no tomar la decisión de decir no más.

Pero algunas mujeres piensan en la familia, en el qué dirán o en la parte económica...

Sí, pero igual tienes brazos, cabeza e inteligencia para desarrollarte y trabajar, emprender, no hay nada que te pueda detener. Una separación es difícil, pero nadie se muere.

De amor no te has muerto...

¡No! Cuando me separé qué me iba a imaginar pararme en un escenario o estar en la TV, me moría de miedo, paraba con mi agua de azahar, pero me puse retos y metas, me presenté a ‘El gran show’, llegué hasta conducir un programa en Willax TV, si lo hice bien o mal, no lo sé, pero fue un crecimiento para mí.

Es un buen mensaje y más en estos tiempos de empoderamiento de la mujer.

Claro, no es que todo te llegue de la noche a la mañana, pero si uno se esfuerza, sale adelante.

Melissa Klug vive momentos felices con el futbolista Jesús Barco. (Instagram)

MELISSA HINCHA DEL EQUIPO DONDE JUEGA BARCO

Ahora que estás enamorada, ¿no te han dicho: ‘Melissa tienes un cambio radical’?

¿El cambio físico? Será porque bajé diez kilos (ríe).

¿O es el colágeno?

Ja, ja, ja, no es el colágeno. Si me ven un cambio es porque bajé de peso, los kilos de más no favorecen a nadie, y sí, me siento bien y contenta de tener la pareja que tengo a mi lado.

No es bueno comparar las relaciones, pero ¿esta es mejor que las otras?

No voy a comparar con las relaciones que he tenido, solo puedo decir que esta es una relación sana, basada en el respeto y la confianza. Es algo bonito lo que estoy viviendo y que quisiera seguir viviendo, estoy tranquila, me encuentro feliz, me da estabilidad emocional.

¿Le cocinas?

No es que le cocine, pero si viene a mi casa y tengo que atenderlo, lo atiendo; si yo voy a la suya, él me atiende.

Ahora eres hincha del Mannucci...

Soy hincha de él, entonces en el equipo que juegue soy hincha de ese equipo, ja, ja, ja.

¿Se llaman de alguna forma en especial?

No, nos decimos ‘mi amor’, a veces me dice ‘gorda’. Yo le digo ‘mi barco’ por su apellido.

¿Tu familia y la suya se llevan bien?

Mi familia, que son mis hijos, sí se llevan bien. Se conocen del barrio, yo me llevo superbién con toda su familia, con su mamá, su papá...

Antes él tuvo otras parejas, enamoradas...

Me imagino.

¿No han hablado del pasado?

No me importa. La verdad es que soy de las personas que cuando empieza una relación, pues el pasado pisado, a él tampoco tiene por qué importarle con quién estuve antes. Importa desde cuando iniciamos la relación para adelante y si tuvo una enamorada, la tuvo, y si no, no lo sé, eso no me interesa.

¿Y no se han separado o tuvieron alguna crisis en este tiempo de relación?

No, será porque lo nuestro es fresco y espero que siga igual con los años y que no cambie ni varíe.

Con el nacimiento de su nieta, Melissa admitió que le gustaría tener una bebé. (Foto: Instagram @melissaklugofficial / @sam_lobaton_klug).

‘JEFFERSON FARFÁN COMPARTE MI FELICIDAD’

En setiembre ya cumplen un año...

Tenemos siete meses, estamos nuevecitos. Cuando la relación es fresquita, todo es bonito.

¿Nada de convivir?

No, aún no lo tenemos en mente. Tenemos muchos planes, pero como siempre digo, de qué sirve hacer planes si uno nunca sabe qué va a suceder mañana.

Vives el presente a plenitud.

La verdad que sí, es lo que nos ha enseñado esta pandemia.

¿Los papás de tus hijos lo conocen?

Sí.

¿Los tres?...

Sí.

Qué bueno que fluya, que tengan una relación civilizada...

Es que ya lo conocían Raúl y Abel, y Jefferson también lo conoce y han compartido.

Y si Jefferson vuelve a enamorarse, ¿compartirías con esa persona?

Si es la persona indicada, por supuesto. Si él comparte conmigo mi felicidad, ¿por qué no podría compartir su felicidad?

Además, es lo más saludable por los hijos...

Sí, sería bueno, depende de la mujer que le toque. Yo no la voy a escoger, él tiene que elegirla, solo espero que siempre sean sabias sus elecciones.

Ustedes son promoción...

Sí, tenemos la misma edad (37años).

Y todos decían que te gustaban los ‘chibolitos’...

Abel (Lobatón) es mayor que yo, me lleva 7 años, y Raúl (Marquina), papá de Gianella, me lleva como 13 años, he venido en descendente (hace un gesto de escalera, pues Jesús Barco tiene 24 años), ja, ja, ja, pero bueno, creo que para el amor no hay edad.

¿Te gustaría casarte de blanco?

¿De blanco, en la iglesia? No, pero sí una boda civil en la playa.

En Perú, en tu adorado Chucuito.

Si se da, sí, pero no es que me desespere.

Gracias, Melissa, y ¡qué viva el amor!

Gracias a ti (sonríe feliz).

