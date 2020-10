TAN ENAMORADA. Melissa Klug se da una nueva oportunidad en el amor con un futbolista al que lleva 13 años de edad. La empresaria le declara su amor en televisión nacional y espera que su relación se mantenga por esa senda.

El reportero le consultó a la empresaria cómo va su relación con el futbolista Jesús Barco, al respecto Melissa Klug indicó que vive enamorada y que esta tranquila. Además, precisa que ambos están poniendo de su parte para que su vínculo amoroso se fortalezca.

Sobre las edades en el amor, Melissa fue muy clara y aseguró que es un tema tabú, pero que “es algo que sí le aplauden a los hombres que sí se pueden enamorar de personas menores y creo que hoy en día la mujer tanto como el hombre están en la misma posición, ya no va el hombre adelante y la mujer atrás que eso se solía hacer hace mucho tiempo atrás”.

Recalcó que no tiene nada qué decir al respecto (sobre Jesús Barco), pero que “yo me puedo enamorar de un hombre mucho mayor como menor, me puedo enamorar de un moreno como de un blanco. En el corazón no se manda”