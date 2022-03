Melissa Klug dijo que los planes de su boda con Jesús Barco continúan, pues ya se disiparon los problemas que tuvieron hace unas semanas y dieron pie a que se especule habían terminado su relación. Hoy la chalaca aparecerá en el programa ‘JB en ATV’ donde se divirtió al participar en el sketch ‘Pídalo con rima’.

Estuviste en el bar ‘Pídalo con rima’ de ‘JB en ATV’. ¿Qué tal la grabación?

Un mate de risa, como siempre.

¿Tu ‘amore’ no te acompañó a la grabación?

No, él estaba concentrado porque iba a jugar.

¿Y ya se disipó todo malentendido entre ustedes?

Hace tiempo.

¿Siguen los planes de boda?

Todo marcha bien, por ahora.

Parecía que había otra crisis porque declaraste que si no iban en la misma frecuencia era mejor que cada uno vaya por su lado...

Lo que pasa es que cuando me entrevistaron me dijeron que allegados a nosotros les habían comentado que nos habíamos separado por un ampay y por mensajes que le había encontrado en su celular. Yo respondí que eso no podía ser porque nuestros allegados sabían lo que pasó y no hubo ampay ni nada. Después me repreguntan ‘qué pasaría si se diera un ampay’. Ahí digo que yo tengo 38 años y si él no está en el mismo camino que voy, lo mejor sería que cada uno fuera por su lado. Los motivos de la pelea que tuve con Jesús han sido ajenos a ampays, mensajes o terceras personas; fueron otras cosas, pero todo está bien.





DECISIÓN PRECIPITADA

Melissa Klug se presentó en el programa “En boca de todos” y se refirió a su relación sentimental con Jesús Barco. La empresaria recalcó que su compromiso con el futbolista sigue en pie.

En conversación con las conductoras Tula Rodríguez y Maju Mantilla, la empresaria confesó que sí tuvo una crisis con el deportista, pero pudieron solucionarlo.

“Creo que todas las parejas tienen problemas con altos y bajos, pero ya lo pasamos. Lo mejor de todo es que ya lo pasamos... Lo mejor de todo es que la comunicación nunca faltó”, contó.

LA VACILAN EN ‘JB EN ATV’

Durante la participación de Melissa en el programa de JB, el personaje de ‘Lisuratás’ le preguntó si le permitiría a Barco que le diera ‘like’ a fotos de algunas chicas y ella respondió que ‘no’, ‘porque a él no le gustaría que yo haga lo mismo’ y todos, a coro, le dijeron que era ‘celosa’. También comentaron sobre la diferencia de edad que hay entre ellos, pues la chalaca le lleva 13 años al futbolista. “Para el amor no hay edad y jamás ha sido un problema para nosotros, nos llevamos muy bien”, dijo

Recientemente, Melissa Klug también reveló que Jesús Barco era un hombre muy atento y que sus cinco hijos estaban contentos de que esté con él, pero que su defecto era ser muy renegón, como ella y que por eso muchas veces chocaban con el carácter.