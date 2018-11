Luego de los rumores que señalaban que Melissa Klug habría tenido un romance con el futbolista Juan Manuel Vargas y que esto habría ocasionado que Jefferson Farfán se enemiste con el lateral de Universitario de Deportes, Evelyn Vela dijo que no le extrañaban esos rumores.



“Si pasó algo, tendrían que preguntarle a Melissa. No me extrañan ese tipo de rumores (supuesto romance) porque antes ya existían. Lo que haya pasado en un momento de juerga, calle o en la casa, son cosas que quedan para nosotras. Sí, fuimos a la casa de Juan Manuel, porque somos muy amigas de la mamá de él”, precisó la ‘Reina del sur’ en el programa ‘Válgame Dios’.

NIEGA ROMANCE



En tanto, Melissa Klug negó tajantemente haber tenido un romance con Vargas.



“El ‘Loco’ es amigo mío desde hace 16 años, es más, desde antes de conocer a Jefferson. Están especulando y hablando cosas que no son. Conozco al ‘Loco’ y a su familia hace mucho tiempo”, refirió.



En su momento también se dijo que estuviste con el hermano del ‘Loco’...

Yo no tengo absolutamente nada con el ‘Loco’ ni con el hermano. Lo que nos une, como repito, es una hermosa amistad de 16 años y con su linda familia también. Después que hablen lo que quieran.

VOLÓ A ARUBA



Luego de aclarar que no tuvo nada con Vargas, Melissa hizo sus maletas para volar a Aruba con sus hijos y pasar unas cortas vacaciones.



“Me voy de viaje con mis hijos menores, mis ‘Farfancitos’. Mis hijas se quedan porque tienen clases. Giane y Samy viajaron a Máncora para hacer un video de ‘influencers’. Meli está en exámenes”, contó.

La ‘Blanca de Chucuito’ también indicó que su relación con Ítalo Valcárcel marcha bien y que el último lunes regresaron de México.

“Fuimos porque su amigo lo invitó a su baby shower, ellos se hicieron ‘patas’ cuando Ítalo jugaba fútbol en México, luego realizamos algo de turismo y visitamos los museos”, detalló.