Melissa Klug rompió su silencio sobre la confesión de Samahara Lobatón en televisión nacional. La ‘Blanca de Chucuito’ justificó que su hija presumiera su dinero diciendo que gastó 40 mil soles en el cumpleaños de su pequeña, sin embargo, recalcó que debe aprender a comunicarse mejor. Además, cuestionó una vez más al tiktoker George Rubin por decir que usan ‘zapatillas bamba’.

A través de su cuenta de Instagram, los usuarios le preguntaron a Melissa Klug qué le pareció que su hija presuma su dinero y ella inmediatamente contestó con una larga respuesta.

“Me sorprende mucho que lo que más resalte sea eso y no reconocer a una joven de apenas 21 años que solita con su trabajo puede darle lo que ella considera lo mejor para mi nieta . Sé de los esfuerzos y sacrificios que hace mi hija ahora que es mamá”, inició diciendo.

Sin embargo, la actual pareja de Jesús Barco consideró que Samahara debe aprender a comunicarse mejor para que no se malinterpreten sus palabras. En esa línea, aprovechó en ‘sepultar’ al conocido tiktoker que expone a famosos usando cosas falsas.

“ Es verdad que no fue la mejor forma de explicarlo porque Sammy (Samahara Lobatón) necesita aprender a comunicarse en televisión , pero entiendo que mi hija estaba harta de ser criticada por un señor que antes nadie conocía, pero con tal de hacerse famoso ha sido capaz de calificarnos a mi hija y a mí cuando no sabe nada de nosotras ni del trabajo que hacemos con emprendedores peruanos de calzado. Ni somos las únicas...”, acotó.

Melissa Klug respalda a su hija Samahara Lobatón.

¿QUÉ DIJO SAMAHARA LOBATÓN?

Samahara Lobatón aseguró en el programa ‘En Boca de Todos’ que no promociona calzados como originales. Evidentemente molesta e incómoda, la hija de Melissa Klug respondió al tiktoker George cuando este le aseguró que le importa más el dinero que lo que le dicen a la gente.

“No la venden como réplicas y al fin y al cabo a mí me pagan por hacerme la publicidad y yo estoy cumpliendo con mi contrato. Yo uso zapatillas originales y los puedes ver en mi Instagram, le compro zapatillas de colección a mi hija de un año y medio y yo también me compro. Es más, le hice una fiesta de 40 mil soles a mi hija, ¿por qué no podría comprarme zapatillas originales? ”, puntualizó.