Melissa Klug a Karla Tarazona tras ampay a Christian Domínguez: "No hace falta vengarse, la gente mala se destruye sola"

Melissa Klug y Karla Tarazona mantienen una fuerte amistad después de haber coincidido en la conducción de un programa en Willax TV. Desde entonces, ambas se han apoyado durante momentos difíciles, así como polémicas que las involucra.

Por ese motivo, no sorprende que la chalaca se haya referido al escándalo alrededor de Christian Domínguez, ex de su amiga. La empresaria decidió un mensaje a través de redes sociales que no requiere mayor explicación.

"No hace falta vengarse... La gente mala se destruye sola... Dios tarda, pero nunca olvida amiga mía", escribió la blanca de Chucuito en Instagram.

Christian Domínguez anunció en fin de su romance de 3 años con Isabel Acevedo en el programa 'Válgame'. El cantante reveló que fue la Chabelita quien terminó la relación el último sábado por un problema recurrente a lo largo de su compromiso.

Dos días después, el cantante fue captado bien cariñoso con Pamela Franco, su compañera en 'Se Pone Bueno'. En las imágenes difundidas por Magaly TV: La Firme, aparecen besándose, algo que ambos han negado.

No es la primera vez que el líder de 'Gran Orquesta Internacional' es vinculado con otra mujer que no es su pareja mientras mantiene una relación. Precisamente su historia de amor con la excombatiente inició en medio del escándalo pues fue acusada por Karla Tarazona de haberse metido en su matrimonio.