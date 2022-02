Melissa Klug rompió su silencio luego de los rumores sobre el término de su relación sentimental con Jesús Barco, luego que ella lo dejara de seguir en Instagram y eliminara todas sus fotos con él.

A través de un comunicado, la chalaca aseguró que no han dado por terminado su romance, aunque reconoció que han pasado por una crisis. “No podemos tapar el sol con un dedo, este mes ha sido muy estresante y complicado para nosotros como pareja. La presión mediática y los continuos juzgamientos que sufrimos como parte de nuestro rol público ha mellado en nuestra relación y por ese motivo tomé la decisión que ustedes ya dieron a conocer en Instagram, lo que no significa que hayamos terminado, como se ha venido especulando”, aseguró la ex de la Foquita.

En ese sentido, aseguró que no hablarán más de su vida privada y que harán lo necesario para que su amor triunfe. “No somos ejemplo de nadie, somos seres humanos que sienten y que también toman decisiones apresuradas. Estamos comprometidos a aprender de nuestros errores y seguir adelante con nuestro compromiso”, acotó Melissa Klug.

MELISSA KLUG Y JESÚS BARCO NO DARÁN DECLARACIONES

Finalmente, negó que su supuesta ruptura se haya tratado de un ‘show mediático’ y aseguró que no saldrán a dar declaraciones y que ningún tercero tiene su autorización para brindarlas a los medios de comunicación.

“Mis hijas y amistades no tienen intenciones de dar declaraciones por la tranquilidad y seguridad de mis hijos hombres que aún son menores de edad. Pedimos respetar nuestra privacidad”, concluyó la ‘Blanca de Chucuito’.

Melissa Klug lanza comunicado tras rumores de ruptura con Jesús Barco

