En la edición de este lunes 16 de agosto, del programa Magaly TV La Firme hizo hincapié de la entrevista de Milagros Leyva a la cantante salsera Yahaira Plasencia, quien en dicho espacio al ser consultada si engañó al seleccionado Jefferson Farfán, la cantante respondió sin titubear: “Cometí un error sí… Yo lo hablé con él y suficiente con que mi familia, él y su familia sepan cómo sucedieron las cosas realmente”.

La conductora Milagros Leiva le recordó a la intérprete de “Y le dije no” que Melissa Klug solía comentar sobre su relación con la ‘Foquita’, mientras que Reyes la acusó de haber sido infiel al futbolista de Alianza Lima con él.

“¿Fueron dos personas que creo te hicieron daño o estoy equivocada?”, fue la pregunta de Milagros Leiva a la salsera, quien solo atinó a afirmar moviendo su cabeza.

“Sí, sí. Son dos personas que nunca las he nombrado. Nunca he intentado a hacer algo en contra. Yo dejo que todo pase, que las cosas se pongan en su lugar de a pocos”, señaló Yahaira Plasencia.

Al ser consultada por si les guarda rencor, la intérprete de “Ulala” aseguró que no y negó que ellos hayan sido el motivo de su separación de Jefferson Farfán. “Yo no le hecho la culpa a nadie, si las cosas pasaron, así pasó y me hicieron más fuerte”, dijo.

Tras estas declaraciones, “Magaly TV La Firme” buscó la respuesta de Melissa Klug y mira lo que respondió,

“Ella no es cara de palo, ella es cara de concreto. Te juro que increíble. Quien hizo daño a quien, cara de concreto (risas). Encima dice error. Eso se llama pende... y lo que le pasó se llama Karma, consecuencia de sus malos actos, simple y fin”, señaló a “Magaly TV La Firme”.

