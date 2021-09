Melissa Klug reveló que su pedida de mano fue un momento mágico y lloró de la emoción cuando su novio, Jesús Barco le propuso matrimonio al cumplir un año de relación el pasado 8 de setiembre. Además, contó que no hace caso a los ‘haters’ (odiadores) que la critican por tener una pareja trece años menor que ella.

Melissa, la carita de tu abuelita cuando vio tu anillo de compromiso lo dice todo, imagino que tus hijos también se emocionaron.

Sí, ellos fueron los más emocionados y los cómplices de esta hermosa sorpresa.

LEE ESTO: Melissa Klug y Jesús Barco celebran su primer año de relación y ella le dedica canción de Arjona

¿Es la primera vez que te piden y te dan un anillo de compromiso?

Así es, la primera vez que me piden de esa manera es algo tan emocionante, tan mágico.

En las redes te han felicitado, pero no faltan quienes critican por la diferencia de edad con tu novio.

Imagínate, estamos en el 2021. La diferencia de edades ni cosquillas nos hace, allá la gente sufridita (haters) que la pasan mal. Me hace feliz que las personas que me aman y me estiman, celebren conmigo el resto no cuenta para mí.

¿Y se van a casar el próximo año o ahorita?

No hay fecha, pero eso sí no seré la eterna novia ja, ja, ja.

Fue lindo el detalle al pedirte con la frase ‘Marry Me’ que seas su esposa

Sí, es súper detallista.

¿Tu anillo es el tradicional de una sola piedra?

Está a la medida para mí, es hermosa...

Melissa Klug y la fotografía que revela que se habría comprometido con Jesús Barco. (Foto: Captura de IG)

CELEBRA EL COMPROMISO.

Por otro lado, la hija de Melissa, Samahara Lobatón dijo que está feliz por el compromiso de su mamá porque Jesús Barco, es un ‘hombre extraordinario’.

“La pasamos lindo en el aniversario. Ella y él son una pareja perfecta, Jesús se enamoró de Melissa Klug y sus pollitos, y ahora de su pollita nieta. Jesús es un hombre extraordinario. Estoy contenta que haya encontrado a su media naranja, así que seré feliz si se casan. Mi hija le va a llevar la cola (del vestido de novia) a mi mamá porque cuando se casen mi hija tendrá un año”, dijo en ‘Mujeres al mando’.

LUNA DE MIEL ADELANTADA

Antes de su compromiso, Melissa Klug y Jesús Barco viajaron al Cusco después del partido que Barco jugó contra Alianza Atlético. En sus historias de Instagram, la chalaca compartió algunas fotografías de ella en la piedra de los doce ángulos y también cenando en un restobar ubicado en la plaza de armas cusqueña. Esta es la segunda ‘luna de miel’ que Melissa y Jesús viven, ya que semanas atrás también se escaparon unos días, solos, al Hotel El Pueblo en Lima, pues este mes cumplirán un año de relación.

La chalaca, también comentó en una entrevista que concedió a Trome que se enamoró de Jesús Barco porque es un hombre con valores, sincero y muy detallista. “Es un caballero, respetuoso, un chico con valores. Nuestra relación está basada en la confianza y el respeto, por eso es que nos va bien”, precisó en esa oportunidad.