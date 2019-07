Melissa Klug luce 'roca', pero no es de Ítalo Valcárcel, ¿quién le regaló el anillo?

Melissa Klug reveló que está comprometida y que el anillo que luce en sus fotografías se lo regaló su hijo Adriano en su cumpleaños.



Melissa, ¿te comprometiste con Ítalo?

No, nada de eso, no hay matrimonio. Me lo regaló mi hijo Adriano en mi cumpleaños, lo compró con sus propinas. Juntó su platita y se fue con la ‘Chama’ a comprarlo y le dijo ‘ese quiero’. Ella le explicó que era de compromiso y él le respondió: ‘estará comprometida conmigo por toda mi vida’.



Qué bello gesto...

Sí, morí y lloré de la emoción. Cada uno de mis hijos es un mundo, a veces es difícil lidiar con el carácter, pero son muy amorosos y nobles.



Se ve muy bonito el anillo...

Es bellísimo y ahora no me lo saco ni para ducharme.



Dicen que los hijos hombres son más pegados a la mamá...

Sí, pero los cinco son iguales.



¿Tus hijos son celosos?

Sí, al menos el mayor (Adriano) es terrible.



¿Pero se lleva bien con Ítalo?

Sí, muy bien. Con Jeremy mucho más porque juegan play station. En cambio, Adriano está con los amigos, es más independiente porque ya está creciendo, ahorita es un adolescente. Mis hijas ya están grandes, son independientes, estudian, trabajan, aparte son bloggers y viajan. Qué feo que una se va quedando sola, pero es la ley de la vida.