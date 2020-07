Por: Eric Castillo

La criolla Lucía de la Cruz felicitó a Melissa Klug (36) por su acercamiento con el futbolista de Universitario, Jesús Barco (23), a quien le lleva 13 años.

“La felicito, bienvenida al club. Que disfrute de lo que Dios nos da y que no haga caso a los malos comentarios... solo envidio su suerte de encontrar el amor en plena pandemia, porque yo no tengo ni perro que me ladre”, precisó la cantante.

¿Algún consejo para Melissa?

Ella es una mujer inteligente y está empezando algo bonito, así que lo cuide y disfrute del amor, de la ilusión. Tuve relaciones amorosas con chicos, a quienes les llevaba más de 20 años y fuimos muy felices, nos hemos complementado.

Hay mucha gente que la critica en las redes sociales...

Esos son los infelices, los que no pueden tener un amor bonito. Melissa es guapísima, está en su mejor momento y no le hace daño a nadie. Siempre le voy a desear lo mejor en la vida.

¿A ti qué te decían?

Se escandalizaban por ver una mujer madura con un chico joven, pero nadie critica al ‘viejo verde’ que sale con sus chibolas. Primero salió Madonna y luego yo, cuando empecé mi relación con Percy hace más de 20 años.

¿Es cierto que buscas pareja por redes sociales?

Quiero aclarar ese tema porque es falso. Nunca he publicado un anuncio pidiendo un hombre fortachón. Alguien ha tomado mi nombre para hacerme daño, algún infeliz o envidiosa de mi éxito en la vida. Pero ya hice la denuncia y va a caerle todo el peso de la ley.