Melissa Klug a la madre de Jefferson Farfán: "No voy a permitir que manche mi honra como madre y mujer".

Melissa Klug dijo que se verá en los tribunales con Rosario Guadalupe, la abuela de sus hijos varones, al saber que la madre de Jefferson Farfán aseguró que ‘tiene la conciencia tranquila’ y que nadie mancharía su nombre.



Como se recuerda, doña Charo contó en ‘Domingo al día’ que cuando visitaba a sus nietos era atendida en la calle y que la chalaca no se ocupa de los menores.



Melissa, tu exsuegra comentó que hablará con pruebas de lo que afirmó y no permitirá que nadie manche su nombre.

¿Pruebas de qué? ¿Qué quiere probar? Estamos en la misma situación, no voy a permitir que ella ni nadie manche mi honra como madre y mujer. Entonces, nos veremos en los tribunales, porque la acusación que hizo en la entrevista que dio fue grave.



¿No piensas quedarte callada?

¿Crees que lo voy a hacer? Todo lo que tengo que demostrar y hablar, será delante de un juez.



¿Tu abogado ya presentó la demanda?

Todo está en las manos de mi abogado, todo.



¿Temes alguna represalia de Jefferson?

El que nada debe, nada teme.



Cambiando de tema, tu hija Melissa Lobatón dijo que eres ‘el mejor papá del mundo’.

Sí, me hizo llorar de emoción.



¿Has sido padre y madre para ellas y también para tus hijos?

Sí, es un doble rol, pero lo logré con esfuerzo, amor y con h... que les faltaron (ríe).