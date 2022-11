LA SEPULTÓ. Magaly Medina se pronunció por la discusión EN VIVO que tuvo Melissa Klug con Brunella Horna en pleno programa de ‘América Hoy’. Para la ‘urraca’, la Blanca de Chucuito sí se picó cuando la modelo le preguntó sobre dónde jugará su pareja el próximo año y aprovechó en recordarle sobre quién es Jesús Barco.

“Las preguntas que vengan de ti no me pican”, sí, una cosa es decirlo y otra hacerlo porque sí se picó. Cuando le preguntan por Jesús Barco, ella dice que la farándula no es su rubro, bueno, la farándula no será su rubro, es un futbolista, pero no hay que equivocarnos en decir que a Jesús lo vemos más en programas de espectáculo y en las páginas de espectáculos de los diarios, que en la parte deportiva de los periódicos y programas deportivos, esas es la verdad”, mencionó la conductora de ATV.

Además, Magaly Medina le dejó en claro a la expareja de Jefferson Farfán que su futuro esposo no se ‘codea’ como los grandes del fútbol peruano y hasta lo tildó de ‘mediocre’.