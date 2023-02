SE FUE CON TODO. Magaly Medina no tuvo reparos en arremeter contra Jesús Barco por sus últimas declaraciones sobre sus planes de matrimonio con Melissa Klug. La ‘urraca’ se tomó el tiempo de aconsejar a la expareja de Jefferson Farfán para decirle que está con un hombre que no sabe lo que quiere por su corta edad.

“Un consejo, nervioso no está cuando contesta, está de lo más campante, seguro de sí, relajadazo. Entendemos que tú quieres y él no, mientras en una relación haya eso, algo está pasando que no hay equilibrio de voluntades ”, dijo.

Para la conductora de ‘Magaly TV La Firme’, Jesús Barco no tiene claro lo que significa el compromiso con Melissa Klug debido a que aún tiene menos de 25 años.

“Ten en cuenta que los hombres maduran mucho más lento, nosotros nos hacemos mujercitas más rápido, pero este chibolo cuántos años tiene. Tiene 23, 24, recién está empezando a vivir, qué haces con un bebé, bebé malcriado que no sabe que lo quiere en la vida. No sabe qué decir . Los que quieren pegarlas de soltero hablan como lo hizo él”, precisó.

MAGALY: “MELISSA ES LA QUE QUIERE EL MATRIMONIO”

Magaly Medina utilizó los primeros minutos de su programa para criticar la reciente aparición de Melissa Klug en el programa “América Hoy”, donde la ‘Blanca de Chucuito’ defendió a su novio Jesús Barco por sus desafortunadas declaraciones sobre su matrimonio.

“ Pero qué feo es escuchar que una mujer se defienda, mientras el que te tiene que defender es el novio . El que tiene que ‘apechugar’ y no haber sido tan inseguro a la hora que le preguntan por el matrimonio es él”, comentó ‘La Urraca’.

“Si alguien quiere casarse y si es voluntad de los dos, te casas... parece que la que quiere el matrimonio es ella , a lo Alejandra Baigorria”, dijo la conductora en la reciente edición de su programa de espectáculos.