Melissa Klug se manda contra Yahaira Plasencia por mundial: "De jugadores se la sabe todititas" [VIDEO]

Melissa Klug está desatada. La chalaca no dudó en responderle directamente a Yahaira Plasencia por el viaje que hará a Rusia para cubrir el mundial 2018. Cuando la salsera fue cuestionada sobre las figuras que no son profesionales y que serán enviadas, manifestó que solo deberían ir periodistas.

"Creo que es un evento super importante para Perú y no cualquier persona puede ir a cubrirlo. Creo que deberían mandar a personas que realmente sepan del tema y tengan las preguntas precisas y correctas", expresó Yahaira Plasencia.

Ante estas declaraciones, Melissa Klug no se quedó callada. La chalaca minimizó la opinión de Yahaira Plasencia y dejó en claro que periodistas sí irán a cubrir la parte deportiva, pero también habrán otras figuras -como ella- que se encargarán de la parte de entretenimiento.

"No me interesa nada de lo que venga de ella. En todo caso, ¿quién es ella para decir quién va y quién no va? Obviamente van a ir profesionales que saben de fútbol", dijo enérgica Melissa Klug tras enterarse de las declaraciones de Yahaira Plasencia.

La expareja de Jefferson Farfán no quiso dejar las cosas así y terminó por enviar un misil a Yahaira Plasencia. "Yo creo que deberían de mandarla a ella también o comprarse su pasaje, porque de jugadores se las sabe toditiiiitas"

Melissa Klug vs. Yahaira Plasencia

La blanca de Chucuito incluso aseguró que ella sí estaba preparada para hacer buenas preguntas a los futbolistas en el mundial Rusia 2018. Incluso, Melissa Klug indicó que la decisión de viajar depende solo de ella.

"Dos de los padres de mis hijos son jugadores entonces he vivido en el mundo del fútbol por más de 15 años. Sé bastante. Todo depende de mi producción y si yo también tengo las ganas. Porque si yo quiero no voy", puntualizó Melissa Klug.

VOLVER A LA PORTADA DE TROME.PE

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.