Melissa Klug: "No soy una mantenida, he trabajado siempre"

Melissa Klug está a punto de partir hacia China para participar en la feria ‘Canton Fair’, pues su meta es crecer como empresaria porque no le gusta que la llamen ‘mantenida’.



“Viajo este lunes a la feria, voy para ver qué negocios puedo emprender, deseo continuar creciendo como empresaria”, dijo.



¿Te vas sola o con Ítalo?

Sola, estaré allá hasta el 3 de mayo. Voy a extrañar mucho a mis hijos, pero se quedan al cuidado de mi mamá y ‘La Chama’. Al regreso viajaré con Ítalo a Tailandia.



Trabajas duro...

Claro, es que no soy una mantenida, he trabajado siempre.