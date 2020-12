Melissa Klug dijo que no quiere exponer su relación con Jesús Barco, pues es una decisión que ambos han tomado y no porque ella tenga problemas con la familia del futbolista ‘crema’.

Melissa, ¿estabas nerviosa cuando Magaly te preguntó por tu ‘crush’ como dicen ahora?

Nerviosa, no. Lo que pasa que no quiero hablar mucho de ese tema.

¿Es una cuestión de los dos o le afecta a la familia de él?

Quiero cuidarlo, no deseo exponerlo mucho, es una decisión de los dos. Él está concentrado en el fútbol y yo en reactivar mi negocio.

Te hacía la pregunta de su familia porque había el rumor de que su mamá no estaba muy de acuerdo con la relación.

Conozco a su madre, hemos compartido varios eventos familiares y todo bien con ella y su familia.

Por fin llegó ese amor bonito que esperabas...

Gracias, estoy feliz en todo aspecto de mi vida. Estamos disfrutando el día a día, estamos muy contentos.

Por otro lado, en el programa de la ‘Urraca’, la ‘chalaca’ dijo que aprobaba que sus hijos estén compartiendo tiempo con Jefferson Farfán.

“Yo toda mi vida he dicho o siempre me he quejado de que pase más tiempo con ellos y ahora que pasan más tiempo juntos soy feliz”, precisó.