Melissa Klug siempre ha dejado en claro que sus 5 hijos son lo más importante en su vida y que cada cosa que hace es por y para ellos. Por eso, Gianella, Samahara, Melissa, Adriano y Jeremy le demuestran su amor en cada oportunidad que pueden.

Y este Día del Padre no es la excepción. Melissa Lobatón Klug , la tercera hija de Melissa Klug , decidió dedicarle unas palabras a la chalaca en su cuenta Instagram por esta fecha. La menor de las chicas Klug no dudó en considerar a su mamá como padre también.

"Feliz día del padre para todas esas madres que sacan a sus hijos a delante solas se merecen un mundo. Feliz día madre de mi corazón Melissa Klug la mujer que me dio la vida la persona más importante en mi vida no sabes cuánto te amo eres la mejor mamá del mundo gracias por absolutamente todo gracias por luchar día a día por nosotros y por darnos lo mejor y sacarnos a delante sola te amo demasiado feliz día", escribió en su cuenta Melissa Lobatón.

Ante este mensaje, Melissa Klug respondió: "Gracias pedacito de mi ser por esas palabras hermosas q me llenan de felicidad de saber que hice y sigo haciendo un buen trabajo!! Sabes que por ustedes daría mi vida te amoooooooo hasta el infinito mi princesa mi niña bella"

En una entrevista con Andrea Llosa, Melissa Klug comentó que Abel Lobatón, padre de Melissa y Samahara, no está presente en la vida de sus hijas. Incluso, en una transmisión en vivo, la tercera hija de la chalaca manifestó que ella no habla de su papá porque no tiene contacto con él.

Adriano Farfán celebrará e l Día del Padr e junto a Jefferson Farfán en Rusia. El hijo de la chalaca viajó al Mundial al lado de su hermana Maialén y su abuela, la señora Charo Guadalupe para vivir su primera Copa del Mundo.

Jeremy Farfán , el más pequeño del clan, se quedó en Lima al lado de sus hermanas y su mamá, Melissa Klug . La blanca de Chucuito explicó que su hijo sufre mucho al estar lejos de ella y no está acostumbrado a mantenerse tantos días separados.

Melissa Lobatón junto a Melissa Klug Melissa Lobatón junto a Melissa Klug

VOLVER A LA PORTADA DE TROME.PE

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook , Twitter , y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.