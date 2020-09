Melissa Klug aseguró que su corazón tiene muchas ganas de amar, al finalizar las grabaciones del programa ‘Mi mamá cocina mejor que la tuya’, edición que se verá este domingo a las 7 de la noche por América Televisión.

“Mi corazón siempre estará feliz y contento, con muchas ganas de amar”, señaló Melissa Klug, quien acaba de revelar que ha iniciado una relación con el mediocampista de Universitario de Deportes, Jesús Barco.

La popular ‘Blanca de Chucuito’ también habló sobre cómo la pandemia del nuevo coronavirus la obligó a reinventarse como empresaria.

“A todos los emprendedores la pandemia nos ha afectado, en mayor o menor medida, y hemos tenido que aprender a vivir y hacer las cosas desde casa, ayudándonos con Internet, ahora todo se hace a través de las redes sociales y yo no puedo quedarme atrás, tengo que reinventarme. Entonces, estoy preparando una sesión de fotos para darle la bienvenida a la primavera y, así, vendrán otros contenidos exclusivos para mis redes”, dijo la también influencer.

¿Casi quema la cocina de Ethel Pozo y Yaco Eskenazi?

Melissa Klug participó por tercera vez en el programa ‘Mi mamá cocina mejor que la tuya’ y esta vez le tocó enfrentarse a la sazón de Rafael Cardozo y Joselito Carrera. Pero al parecer algo salió mal.

“Es la tercera vez que asisto al programa y, en realidad, siempre me he divertido mucho porque una cosa es cocinar en tu casa y otra, en un programa de televisión, con el estrés del tiempo encima. Pero esta vez me pasó algo curioso, le eché pisco a la comida y casi se incendia mi plato y la cocina”, señaló entre risas.

Además, aseguró que pese a que sabe cocinar odia hacerlo porque prefiere “mil veces limpiar que agarrar una cebolla”. También bromeó sobre las cualidades culinarias de su competidor brasileño: “Rafael es un desastre cocinando (risas), estoy segura de que a la bella Cachaza la conquistó de otra manera, no por el estómago”.