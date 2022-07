La chalaca Melissa Klug reapareció en cámaras y fue consultada sobre su próximo matrimonio con el futbolista del Sport Boys, Jesús Barco. Ella contó que tiene muchas prioridades antes de dar el siguiente paso rumbo al altar pero que los planes de matrimonio con su joven pareja siguen en pie.

La ex de Jefferson Farfán también habló sobre la reciente presentación de la cantante salsera Yahaira Plasencia en los Premios Juventud y los autoelogios de la reina del totó quien dijo que era la primera peruana en trascender en grandes escenarios internacionales.

Ante esta situación, Melissa Klug dijo que no le importaba lo que hiciera Yahaira Plasencia, por el contrario, se animó a pedir apoyo para la maratonista Kimberly García que recientemente ganó dos medallas de oro en el Campeonato Mundial de Atletismo Oregón 2022, realizado en Estados Unidos.

“¿Qué te pareció el vestido de la Yaha?”, le preguntaron y Melissa Klug respondió así: “No la veo, he visto ¿sabes lo que he visto?, he visto a Kimberly García ganar dos medallas de oro”.

“(A Yahaira Plasencia) No la he visto, no sigo lo que no me importa, no veo lo que no me importa”, agregó.

