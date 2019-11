Melissa Klug se mostró molesta e incómoda luego de ver el tráiler de “La Foquita: El 10 de la calle”. La 'Blanca de Chucuito' no pudo ocultar su incomodidad y manifestó que Jefferson Farfán no le pidió ninguna autorización para mostrar a sus hijos en su producción que se estrena en los cines peruanos en el mes de enero.

En el programa “El show después del show”, a Melissa le cambió el rostro al reconocer a sus hijos en una escena del tráiler de la película de la 'Foquita'.

Según reveló la chalaca, el delantero de la Selección peruana no le pidió permiso para mencionar a sus hijos en la película, pues de lo contrario no podría mostrar la imagen de sus pequeños y podría enfrentar una vez más a ambos en los tribunales.

“Veo episodios donde salen mis hijos. Nosotros tenemos un acuerdo donde no pueden figurar. A mí nadie me ha pedido permiso, no he recibido una carta ni nada. Gracias a Dios, mis abogados lo están viendo”, señaló la empresaria.

“…Ambos hemos firmado un acuerdo. Tendría él, al menos, que pedirme permiso y yo autorizar que salgan. Es como que yo traiga a mis hijos y los exponga o cuento mi vida, así sea ficción”, añadió la 'Blanca de Chucuito'.

Asimismo confesó que a pesar de estar 11 años al lado de Farfán, en la actualidad no tiene “ninguna relación” con el futbolista y menos con su familia.

Melissa Klug