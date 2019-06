Melissa Klug molesta con la mamá de la ‘Foquita’ Farfán y anuncia que la va a demandar

Melissa Klug adelantó que demandará a la madre de Jefferson Farfán, Rosario Guadalupe, por ‘manchar su honra como mujer y madre’, luego que comentó que cuando visita a sus nietos es atendida en la calle.



Melissa, ahora tu exsuegra quiere enjuiciarte...

Vamos a ver con qué argumento, todo lo que ella ha dicho me lo tendrá que probar, creo que ella olvidó que tengo cámaras en la puerta de mi casa. Está manchando mi honra como mujer y madre, todo lo que ella ha declarado ahora me lo probará porque quien la va a demandar soy yo.

¿Vas a proceder?

Yo salgo con todo y pruebas si así me lo piden.



Como se sabe, el último domingo doña Charo brindó una entrevista en la que se refirió a la relación que mantiene con los hijos de la chalaca.

“Me duele mucho porque ellos son mis nietos también. Yo los quiero tanto a mi nieta como ellos y no es justo que me maltrate de esa manera. No es justo, porque yo no soy mala, si lo fuera tendría un hijo malo y mi hijo nunca lo ha sido porque lo he criado con valores y con buenos sentimientos”, precisó.

A su vez, no quiso afirmar ni desmentir que ‘Foquita’ haya vuelto con Yahaira Plasencia y que le haya regalado un lujoso departamento en ‘El golf de Los Incas’.

“No sé. Yo tengo una buena relación con ella y su familia. Luego que terminaron, siempre hemos mantenido comunicación, en especial con su mamá... y el departamento mi hijo me lo regaló”, reveló.