Melissa Klug habla sobre el viaje que su hija hizo con el chico a quien le mandó una carta notarial ¿Está molesta?

Hace unos días, se supo que Samahara Lobatón había viajado hasta el Cusco para recibir el Año 2019. Lo que llamó la atención es que la hija de Melissa Klug no viajó sola. La joven llegó hasta la ciudad imperial con su expareja, Jean Paul Caipo.

Esto llamó la atención pues Melissa Klug le había enviado al joven una carta notarial después que saliera a hablar en medios de TV sobre su hija, dejando entrever que ella lo había dejado influenciada por sus compañeros de Combate.

Ahora, recién llegada de Colombia, Melissa Klug habló sobre el viaje de Samahara Lobatón con el joven. Según la empresaria, Jean Paul Caipo le ofreció sus disculpas a su hija por todo lo sucedido y ella lo perdonó.

"Le mandé la carta notarial al chico porque en ese momento se estaba aprovechando y quería sus cinco minutos en la tele. Él ya le pidió disculpas a Samahara. Yo creo que tanto grandes como chicos, se equivocan", dijo Melissa Klug.

Sin embargo, la chalaca reconoció que el viaje de Samahara Lobatón con su expareja sí le molesta, pero no puede prohibirle verlo o estar con él. Al contrario, Melissa Klug indicó que su hija tiene que aprender sola a equivocarse y aprender de sus errores.

"Ella lo perdonó. Yo siempre voy a estar como madre para defenderla ante todo y cuidarla, pero las decisiones las va a tomar ella. Yo no la voy a encerrar y prohibir. De verdad sí me molesta porque no se portó bien, pero ahora entiendo que todas las personas se equivocan, todas", declaró Melissa Klug.