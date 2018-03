Melissa Klug viajará a Rusia para el Mundial 2018 ¿Entrevistará a Jefferson Farfán? [VIDEO]

La flamante conductora de televisión, Melissa Klug , en entrevista con Trome.pe reveló que viajaría a Rusia para cubrir el Mundial 2018. La empresaria se siente muy feliz de empezar esta nueva etapa y no descarta entrevistar a Jefferson Farfán.



"Es probable (el viaje a Rusia) son varios los jugadores que estarán ahí, si lo tengo que entrevistar lo voy a tener que entrevista. Es parte del trabajo", explicó un poco incómoda Melissa Klug al diario Trome.pe



Melissa Klug también habló sobre la entrevista que no se concretó entre Magaly Medina y Jefferson Farfán. "No sé que pasó ahí. De repente hubo una descoordinación. Solamente ellos lo saben", indicó la empresaria.



Melissa Klug expresó que ella no se prestaría para tenderle una trampa a Jefferson Farfán. "Yo no sé, no estoy enterada de nada. Yo no estaba invitada, eso está totalmente descartado. Yo no iba a presentarme en su programa ni nada. A mí nunca me llamó la producción de Magaly ni para entrevistarme ni para hablar", dijo la flamante conductora.



Melissa Klug empieza en la conducción de "Trapitos al Aire" desde este miércoles a las siete de la noche por Willax. La empresaria se muestra nerviosa y feliz por este nuevo reto, pero se siente más segura al estar acompañada de dos figuras televisivas como Joselito Carrera y Karla Tarazona.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook Twitter , y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.