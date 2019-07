Jefferson Farfán y los 340 mil dólares que le habría pedido a Melissa Klug por romper acuerdo de confidencialidad

En febrero de 2016, Jefferson Farfán y Melissa Klug firmaron un acuerdo de confidencialidad en donde ambos se comprometían a no hablar el uno del otro ni de sus hijos en medios de comunicación.

Tiempo después , Melissa Klug opinó sobre el futbolista y, para Jefferson Farfán, ella estaba incumpliendo el convenio que ambos tenían. Por eso, le exigió que le pague 340 mil dólares.

Sin embargo, según el abogado de Melissa Klug, Daniel Leyva, ese monto jamás fue estipulado en el contrato que ambos firmaron y que se trata de una cifra que Jefferson Farfán impuso.

"“En el 2016 en la transacción extrajudicial no se habló de ningún monto. Esa cantidad de 340 mil dólares la está fijando Farfán a criterio propio, porque él dice que no se cumplió con el acuerdo y como Melissa salió hablando de él, pidió que le pague”, declaró el abogado al diario El Popular.

Sin embargo, Melissa Klug decidió llevar el caso vía legal y no con por conciliación. El Poder Judicial lo declaró improcedente y Jefferson Farfán, según el abogado de la chalaca, optó por exigir el pago a través del contrato de conciliación que tuvieron en un principio.

"Ella se fue a juicio con él, pero como ya en el Poder Judicial lo declararon improcedente, entonces lo pidió por un centro de conciliación y es la segunda vez que pide una indemnización. Melissa le dijo que no y no firmó porque ese acuerdo extrajudicial no tiene ningún valor”, declaró el abogado.