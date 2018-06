Melissa Klug: "Mi negocio es con el sudor de mi frente" [VIDEO y FOTOS]

‘Espero que Jefferson brille en el Mundial’, comentó Melissa Klug a puertas del debut de Perú en la Copa del Mundo con la presencia del padre de sus hijos.



La popular Melissa Klug , añadió que hará barra a la selección y espera que su hijo Adriano disfrute del viaje a Rusia.

“Claro que voy a ver todos los partidos de Perú, y haremos en casa una parrillita. No quiero que piensen que me estoy colgando de Jefferson, pero deseo que brille en la cancha, y que todos demuestren su calidad y pasando una fase tras otra”, afirmó Melissa al inaugurar su primer ‘Nails bar’, ubicado en San Borja.



Tu hijo Adriano viajará a Rusia con la madre de Jefferson...

Sí, mi hijo se va mañana a Rusia, es una experiencia linda que le va a tocar vivir como hijo de un jugador. Le encanta el fútbol, tiene muchas cosas del padre.



Melissa Klug bailó 'mueve el totó'

Yahaira habló varios días sobre el famoso ‘brazalete’, ¿qué te pareció eso?

Estuve metida en el lanzamiento de mi negocio y no he visto muchas noticias, pero en todo caso solo podría hablar de personas que suman en mi vida, no estoy pendiente de personas que me restan.



Algunos querrán comparar tu negocio con el de Yahaira...

Son conceptos totalmente diferentes, no somos competencia. Esto es un logro mío, con mi esfuerzo, con el sudor de mi frente, nadie me regala nada.



¿Y guardas los regalos que te dio Jefferson?

Yo no los guardo, los exhibo y son mis hijos, que son el mejor regalo que me ha podido dar.



¿Alguna joya?

Ya no me acuerdo de eso.



¿Cuándo te amistarás con Evelyn Vela?

En algún momento seguro, por ahora estoy pendiente de mi ‘sexto hijo’, no puedo descuidar mi negocio. (E. C.)